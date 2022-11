"Vaccini armi preziose contro Covid". Moratti risponde a intervento di Gemmato

"Sono profondamente amareggiata e preoccupata per le parole pronunciate ieri dal sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato. La sua posizione, non solo priva di riscontro ma ampiamente smentita dal mondo scientifico, è inaccettabile".

L'intervento di Gemmato su Rai 2

Così Letizia Moratti, candidata alla presidenza di Regione Lombardia per il Terzo polo, commenta su Instagram le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ieri, intervenendo alla trasmissione di Rai2 'Restart - L'Italia ricomincia da te', al vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che ha osservato che la pandemia "senza vaccini sarebbe stato magari peggio", ha replicato: "Questo lo dice lei, non abbiamo l'onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini". Lo stesso Gemmato ha successivamente diffuso una nota nella quale ha definito i vaccini "armi preziose contro il Covid" e si è detto "stupefatto per le strumentalizzazioni".

Moratti: "vicinanza al personale sanitario"

Moratti esprime quindi "vicinanza ai ricercatori, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale, volontari compresi, che hanno salvato vite, impegnandosi in una campagna vaccinale storica, che colloca la Lombardia tra i territori più vaccinati a livello europeo e mondiale". Moratti ribadisce poi "la mia solidarietà e il mio ringraziamento ai cittadini lombardi, colpiti per primi da questa terribile epidemia, che con grande senso civico e di responsabilità si sono affidati alla scienza: si ritrovano oggi mortificati dalle esternazioni avventate di chi rappresenta le istituzioni sanitarie".