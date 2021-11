Vaccini: Bertolaso, 100mila dosi al giorno da dicembre









La crescita delle prenotazioni per la vaccinazione si deve al fatto che "ora la gente è tornata ad avere paura e per questo va a caccia di clic di prenotazione. Da ottobre a metà novembre eravamo a 800 mila appuntamenti. Solo nell’ultima settimana ne abbiamo dati un milione". Lo dice al Corriere della Sera Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti-Covid in Lombardia. "Direi che questo è l’effetto Kabul. Quando gli americani hanno detto che avrebbero lasciato l’Afghanistan nessuno ha battuto ciglio. Quando hanno visto che salivano sugli elicotteri c’è stato l’assalto all’aeroporto. Succede sempre così: fin quando non tocchi con mano che accade qualcosa di serio aspetti e speri. Poi ti muovi e tendenzialmente inizia la corsa", prosegue. Il rimedio è la crescita delle dosi somministrate: "Lunedì faremo 60 mila terze dosi, ma a dicembre il target quotidiano salirà a 100 mila. Sarà una progressione", aggiunge Bertolaso.



Lombardia, luneì' diretta social 'Stop ai dubbi'



Sulle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline, e' in programma, lunedi' 29 novembre, 'Stop ai dubbi', due ore di diretta social (dalle 15 alle 17), durante la quale medici, pediatri ed esperti risponderanno alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid. Da Palazzo Lombardia, sede della Regione, interverranno Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso. In vista dell'evento, informa la Regione, e' gia' possibile inviare domande alla mail stopaidubbi@regione.lombardia.it o mandare un messaggio whatsapp al numero 334.6324686.