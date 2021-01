Vaccini, bufera su Gallera. Lega: "Non rappresenta governo della Regione"

"Le dichiarazioni dell'assessore Gallera non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia. Non possono comunque essere strumentalizzate dal governo Conte per accusare la Lombardia di ritardi nella campagna vaccinale". E' quanto si apprende da fonti della Lega a seguito di una intervista rilasciata dall'assessore al Welfare a La Stampa, a proposito del ritardo nella somministrazione dei vaccini in Lombardia, in cui aveva dichiarato: "Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa".

"Non sta ne' in cielo ne' in terra la scusante dei medici in ferie. Non possiamo ritardare le vaccinazioni con una giustificazione simile", aveva spiegato all'ANSA il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Roberto Anelli, commentando le dichiarazioni rilasciate dall'assessore al Welfare sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid. Le parole di Gallera sono state duramente criticate anche da esponenti M5S, PD e IV.