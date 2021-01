Vaccini Covid, Moratti: "Per la ripartizione si tenga conto anche del Pil"

Contributo che le Regioni danno al Pil, mobilita', densita' abitativa e zone piu' colpite dal virus: sono questi i quattro parametri che il vice presidente e neo assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti avrebbe chiesto di tenere in considerazione per la ripartizione dei vaccini anti-Covid, con una lettera al commissario Arcuri. E' quanto filtra dalla riunione di Moratti con i capigruppo, secondo fonti di maggioranza e opposizione. "La vicepresidente Moratti sulla distribuzione dei vaccini ha chiesto una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne pensa Arcuri", ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana in conferenza stampa.

"Questo merita una discussione immediata in Consiglio: i criteri elencati al momento ci sembrano discutibili se non discriminatori", ha subito commentato il capogruppo M5S al Pirellone, Massimo De Rosa, come riferisce Ansa.

Nel frattempo il presidente Attilio Fontana, come riferisce l'agenzia Dire, ha voluto chiarire la questione relativa ai ritardi di Pfizer, che consegnera' alla Lombardia questa settimana oltre 25mila dosi di vaccino in meno. "Essendo concrete le possibilita' di ritardi nelle forniture- spiega il governatore- mantenere una percentuale di dosi di sicurezza e' fondamentale per essere certi di arrivare alla fase dei richiami con quelle necessarie". Il rischio concreto, conclude Fontana, "e' quello di vanificare la prima vaccinazione in caso di mancato richiamo".