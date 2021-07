Vaccini: effetto "Green Pass", boom di prenotazioni in Lombardia

"Cresce l'adesione alla campagna vaccinale, ieri circa 49 mila cittadini si sono prenotati" rispetto 28.369 di mercoledi' e ai 17.412 di giovedi' 15 luglio. A scriverlo su Twitter e' la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Un dato che arriva il giorno dopo il via libera del governo alle norme sul Green pass. "Per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100 mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto", ha concluso Moratti. Oggi, 23 luglio, le prenotazioni che hanno fatto i cittadini alle 16.30 sono 47.316. Nel dettaglio, per fasce d'età: over 60 sono 1.011; 50-59 anni 4.543; 40-49 anni 7.501; 30-39 anni 8.868; 20-29 anni 8.579; 16-20 anni 7.416; 12-15 anni 9.398.

Coronavirus in Lombardia, i dati del 23 luglio

Quanto alla diffusione del coronavirus, questi i dati del 23 luglio in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 691 a fronte di 36.163 tamponi per un rapporto dell'1,9%; 1 nuovo decesso. Le persone in terapia intensiva sono 27; uno in meno di ieri. Sono 142 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 7 in più di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 12.282.211 tamponi. Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle varie province: Milano 203 di cui 98 a Milano città; Bergamo 23; Brescia 48; Como 21; Cremona 30; Lecco 5; Lodi 20; Mantova 53; Monza e Brianza 46; Pavia 22; Sondrio 2; Varese 169.