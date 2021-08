Vaccini: Lombardia, almeno una dose all'86% del personale scolastico



In Regione Lombardia, su una platea di 232.000 persone, la percentuale del personale scolastico residente, vaccinata con almeno una dose e' pari all'86%. Si tratta di 192.854 persone. Quelli con una vaccinazione completa sono pari al 78%. Il personale scolastico non vaccinato risulta pari a 23.809 persone. Lo fa sapere la Direzione Welfare di Regione Lombardia.



Anche la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia è intervenuta ieri sull'argomento vaccinazione dei giovani in vista del rientro a scuola. "Nell'ultimo mese - dice Letizia Moratti - stiamo assistendo con un po' di preoccupazione alla risalita dei contagi, più marcata per le fasce di età giovani e giovanissimi. Così, in questa fase della campagna vaccinale, abbiamo deciso di mettere il focus su scuola e università. In effetti più alto sarà il numero di studenti vaccinati, maggiore sarà la possibilità di tornare in presenza o con pochissime limitazioni".

FASCIA 12-19 ANNI - Al momento, in Lombardia, sono 510.255 i ragazzi dai 12 ai 19 anni vaccinati o prenotati (243.796 completamente vaccinati, 156.908 in attesa di seconda dose, 109.551 prenotati entro il 12 settembre) pari al 74,3% dei cittadini con questa età; non hanno invece ancora aderito alla vaccinazione circa 176.712 ragazzi (25,7%).

GIOVANI DAI 20 AI 29 ANNI - Nella fascia d'età dai 20 ai 29 anni, hanno aderito quasi 831.885 giovani (604.372 completamente vaccinati, 175.368 in attesa di seconda dose, 52.145 prenotati entro il 12 settembre) pari all'85,1% dei lombardi con questa età; all'appello manca il 14,9% pari a 145.927 persone.