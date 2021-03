Vaccini, Moratti: Con AstraZeneca si riprende domani

"Come comunicato da Aifa, le vaccinazioni con AstraZeneca potranno riprendere a partire da domani alle 15. Pertanto tutti i soggetti che hanno ricevuto la convocazione per domani, dopo le 15, sono confermati". A dirlo e' l'assessora al Welfare della Regione, Letizia Moratti, dopo la decisione dell'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) di riprendere le somministrazioni con il vaccino anglo-svedese. L'assessorato al Welfare sottolinea che "sono, invece, annullati gli appuntamenti fissati prima delle 15 di domani".



Questi ultimi "saranno ricalendarizzati insieme alle oltre 30.000 prenotazioni" a cui era stato cancellata la somministrazione "per via della sospensione cautelare". Insomma, la Regione conta di recuperare il tempo perduto "entro una settimana". Da domani, infatti, "saranno inviati gli sms di riprogrammazione degli appuntamenti rinviati che verranno inseriti gradualmente nel calendario", spiega l'assessora. Una Moratti "soddisfatta" per il giudizio di Ema: l'assessorato al Welfare e' pronto a ripartire "con fiducia" e si augura che "questo sia il sentimento di tutti i cittadini". In tal senso, "le rassicurazioni che abbiamo avuto su AstraZeneca sono fondamentali perche'- conclude la vicepresidente- la vaccinazione della popolazione lombarda entro l'estate non puo' prescindere dalla disponibilita' di tutti i vaccini".