Vaccini vulnerabili, disabili, caregiver: ecco tutto quel che c'è da sapere

La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti ha sottolineato che "siamo all'89 per cento di vaccini somministrati rispetto alle dosi consegnate". "Stiamo procedendo con grande intensità - ha rimarcato Moratti - e per questo abbiamo voluto presentare oggi il modello della campagna vaccinale massiva con il nuovo portale Poste italiane, che ringrazio, attivo da domani".

ESTREMAMENTE VULNERABILI - La vicepresidente si è soffermata, durante la conferenza stampa, sulle vaccinazioni dei soggetti 'Estremamente vulnerabili': "In Lombardia sono 366.705 - ha detto - di cui 54.458 hanno già ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino. Quindi questa campagna vaccinale per le persone vulnerabili è già partita, e in maniera molto intensa, rispetto a quella che coinvolge la più ampia platea dei cittadini lombardi".

LE FASI ORGANIZZATIVE - L'assessore al Welfare ha spiegato come questa campagna è organizzata: "Avviene attraverso il centro specialistico che organizza la chiamata all'attività vaccinale sulla base degli elenchi derivanti da esenzione per patologia e consumo di farmaci. Questi elenchi vengono controllati dalla Dg Welfare; sono poi inviati alle Ats che, a loro volta, li inviano ai centri specializzati e ai medici di medicina generale. La vaccinazione può avvenire o nei centri specializzati o nei centri massivi o presso i medici di medicina generale, previo benestare di Ats".

"Anche gli estremamente vulnerabili - ha chiarito Moratti - possono utilizzare il portale delle Poste per la prenotazione del vaccino".

GRANDE ATTENZIONE AI DISABILI - "Stiamo lavorando per la vaccinazione dei disabili - ha proseguito - attraverso l'elenco che abbiamo ricevuto dall'Inps sulla base della L.104 art.3, comma 3: la somministrazione dei vaccini è affidata o agli ospedali che li hanno in carico o ai medici di medicina generale. Anche queste persone potranno aderire attraverso il portale delle Poste oppure chiamando il Call center dedicato 800 894 545".

VACCINI AI CAREGIVER E AGLI ASSISTENTI - "Siamo al lavoro anche sui care giver - ha specificato Moratti - intendendo per 'care giver' il nucleo familiare stretto delle persone estremamente vulnerabili o dei disabili - e tutti gli assistenti che si occupano della persona".