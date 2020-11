Vaccino antinfluenzale: ritardi e caos. Prova generale del vaccino anti Covid?

Vaccino antinfluenzale: Cisl Medici, ritardi e confusione. Prova generale del vaccino anti Covid?

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – E’ Danilio Mazzacane, segretario generale della Cisl Medici Lombardia a lanciare l’allarme vaccini. “La Lombardia ha acquistato 2milioni e 200mila dosi di vaccino antinfluenzale per 10 milioni di abitanti, il Lazio ne ha acquistato 2 milione 400mila dosi per 5 milioni, chiunque è in grado di capire la differenza”, spiega Mazzacarne. Ma se la campagna vaccinale contro l’influenza deve essere la prova generale sull’impiego del vaccino anti Covid (in arrivo tra dicembre e marzo) i problemi si moltiplicano. “Sembra siano già pronte due milioni di dosi – spiega il segretario della Cisl Medici (che fa l’oculista) ma noi non sappiamo nulla sulla distribuzione, nessuno ha chiesto la collaborazione né dei medici né del sindacato. Abbiamo chiesto più volte di essere ascoltati e la nostra disponibilità c’è sempre”. Ma torniamo al vaccino antinfluenzale. “Certamente qualcosa non ha funzionato – afferma Mazzacane -. Ci riferiamo anche alla questione delle gare sbagliate dalla Regione Lombardia, che hanno portato ad assicurarsi centinaia di migliaia di dosi di vaccino in meno, molto inferiori rispetto ai 3.874.744 necessari per coprire tutte le richieste, stando ai numeri dichiarati dalla stessa Regione."

"E mentre Regione Lombardia fa fatica a reperire i vaccini per tutti, a quanto pare le strutture private sembrano averne forniture sufficienti - continua Mazzacane -. Prezzo previsto: tre volte di più rispetto agli anni precedenti. Da qualche tempo, sui siti a di alcune strutture sanitarie private si legge un annuncio: "Prenota il vaccino online". Una strana coincidenza, che è arrivata dopo la notizia che la nona gara indetta proprio da regione Lombardia per la fornitura dei vaccini è andata deserta." Secondo una circolare della Direzione Welfare ci sarà la copertura per gli over60 solo se avanzeranno le dosi tra gli over 65. La fascia di età 60-64 anni, categoria che secondo le direttive del ministero della Salute dovrebbe essere inserita nella lista di quelle a rischio, potrebbe restare scoperta. Intanto ci chiediamo come facciano i privati ad avere i vaccini che la regione ancora non ha e se sia adeguato il prezzo con cui viene proposto". “Da mesi è stato più volte sottolineato quanto possa essere importante vaccinarsi quest'anno, non solo perché i sintomi influenzali sono molto simili a quelli del Covid19, ma soprattutto perché questo eviterebbe un sovraffollamento negli ospedali e nei pronto soccorso”, conclude il segretario della Cisl Medici. (Daniele Bonecchi)