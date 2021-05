Vaccino: i volontari di MVI impegnati in Fiera Milano

La onlus Medici Volontari Italiani partecipa alla campagna vaccinale al centro di Fiera Milano City. Attraverso una convenzione stipulata con il Policlinico ha messo a disposizione i suoi volontari (medici, infermieri e personale addetto) a supporto delle vaccinazioni in corso. Dal 4 maggio sono al lavoro nel hub vaccinale di Fiera 7 giorni su 7 una ventina di medici dell’associazione e 3 infermieri, sui due turni (8-14 e 14-20).

Questa attività è svolta in modo totalmente gratuito. La convenzione ha una durata prevista di sei mesi (salvo una riprogrammazione estiva, anche in considerazione dell’andamento della campagna). Il farmacista di MVI, dottor Villa, ha organizzato i turni di maggio e si occuperà della pianificazione dei prossimi mesi. La presenza al centro vaccinale è scaglionata tenendo conto delle necessità della direzione del Policlinico - con la quale si è instaurato un clima di ottima collaborazione - e per garantire ai volontari almeno un paio di presenze settimanali.

“Siamo orgogliosi di partecipare a questo sforzo corale a fianco di un'istituzione importante come il Policlinico di Milano” dice il direttore sanitario di MVI Francesco Ceratti. “Si tratta di un'occasione unica per valorizzare ed evidenziare la nostra opera di volontariato (come singoli e come associazione) e anche per consentire a chi aderisce di avere la soddisfazione di contribuire di persona alla vaccinazione di massa”.

Si estende così l’impegno di MVI nel contrasto del covid. Medici Volontari Italiani effettua già da tempo tamponi antigenici, gratuiti per i bisognosi. I tamponi vengono fatti non solo presso il poliambulatorio di via Padova ma anche con l’Unità Medica Mobile, in giornate speciali in cui i volontari incontrano le persone interessate per strada. La prossima giornata sarà domani sabato 8 maggio in mattinata davanti alla chiesa di San Giovanni Crisostomo (via Padova).

MVI è una onlus che da oltre vent’anni fornisce a Milano assistenza medica e farmaci alla popolazione marginalizzata italiana e straniera: chi cioè non può contare sull’assistenza sanitaria pubblica. Opera attraverso il suo poliambulatorio in via Padova e l’ambulatorio presso la sede di Pane Quotidiano in viale Toscana. Ma anche tramite la sua Unità Medica Mobile, attiva di sera in alcuni punti della città e una volta a settimana a Pane Quotidiano in viale Monza.