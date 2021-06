Vaccino: Lombardia, al via mix per under 60 che hanno fatto AstraZeneca

Al via oggi in Lombardia le 'vaccinazioni eterologhe' per gli under 60 che avevano ricevuto la prima dose con AstraZeneca. L'assessorato lombardo al Welfare ha fatto sapere che "17.733 cittadini riceveranno il richiamo con un vaccino mRNA Pfizer o Moderna ed entro lunedi' verranno recuperate tutte le 42.000 somministrazioni sospese tra il 12 e il 16 giugno". Nei giorni scorsi la Lombardia aveva chiesto rassicurazioni sui vaccini da somministrare a chi aveva ricevuto come prima dose AstraZeneca.

Ieri, a quanto pare, queste delucidazioni sono arrivate, visto che la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha scritto su Twitter: "Ho chiesto ed ottenuto da Aifa di avere le rassicurazioni sul vaccino da fare al posto di AstraZeneca per le seconde dosi delle persone con meno di 60 anni, per avere le piu' ampie garanzie a tutela della salute dei cittadini". La somministrazione di AstraZeneca, finora, in Lombardia non aveva incontrato le difficolta' registrate in altre regioni e i rifiuti erano stati molto bassi.