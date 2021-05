Moratti: "Il nostro obiettivo? Tutti i lombardi vaccinati al 30 agosto"

La Regione Lombardia giovedi' superera' i 5 milioni di somministrazioni e "se avremo a disposizione vaccini a sufficienza per tenere come ora una media quotidiana di 120.000 iniezioni il prossimo 10 luglio potremmo aver vaccinato, almeno con la prima dose, 9 milioni di cittadini". Lo ha affermato la vice presidente e assessore al welfare della Regione, Letizia Moratti, oggi all'Hub Fiera di Brescia, visitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La media - ha precisato - potrebbe arrivare a 170.000 somministrazioni giornaliere con quelle in azienda, per le quali attendiamo il via libera. Oggi siamo al 34,4% del target complessivo. Ovvero sopra alcuni Stati europei accostabili a noi per popolazione. Come il Belgio, attestato al 33,5%. Quindi Svezia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Slovacchia che sono sopra il 25%". Ad oggi, ha aggiunto, "abbiamo vaccinato il 99% degli aderenti over 80, il 96% dei settantenni, l'87% dei sessantenni e il 35% dei cinquantenni".

"Oggi siamo a quattro milioni e 800 mila dosi in tutta la Lombardia. Le adesioni sono altissime, purtroppo le forniture che l'Europa da' sono molto basse rispetto alle nostre capacita' vaccinali che sono alte. Il nostro obiettivo e' di finire le vaccinazioni al 30 agosto con le forniture di oggi", ha spiegato l'assessore al Welfare Moratti.