Valtellina: esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto, cinque persone ferite

Valtellina: esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto, cinque feriti



Attimi di paura in Valtellina, durante il pranzo di Ferragosto. Un'esplosione si è verificata poco prima delle 13 al rifugio "Bar Bianco" nelle Alpi Orobie, nel comune di Rasura. L'incidente ha coinvolto cinque persone, tra cui un cliente e quattro dipendenti del rifugio, con età compresa tra i 24 e i 64 anni. Due dei feriti, che hanno riportato ustioni più serie, sono stati trasportati in ospedale con elicotteri in codice giallo, mentre gli altri tre hanno subito ferite meno gravi. Fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Cause dell'esplosione e interventi dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata causata da una tanica di detergente lasciata troppo vicina a una fonte di calore. L'esplosione ha generato una colonna di fumo visibile a distanza e provocato panico tra i presenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che stanno indagando per determinare con precisione la dinamica dell'incidente