Vandalizzata sede Aler di Milano: 'basta sgomberi' e vernice contro i muri

L'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha espresso "solidarietà ad Aler Milano per il vile gesto di vandalismo ad opera di ignoti alla sede dell'azienda di viale Romagna", dove qualcuno sul marciapiede ha scritto 'basta sgomberi' e lanciato vernice contro muri e finestre. "Gli sgomberi di abusivi - ha aggiunto l'assessore - sono ripresi a pieno regime dopo il 'lockdown' e sappiamo quanto ciò dia fastidio a qualcuno. Non ci faremo certo intimidire da chi sta dalla parte dell'illegalità e non delle persone oneste e perbene".

"Questi gesti - sottolinea l'assessore Bolognini - non fermeranno certo gli sgomberi, anzi, nelle prossime settimane ce ne saranno altri, in tutta Milano. Avevamo annunciato la linea dura e siamo determinati a mantenerla, grazie al lavoro e alla collaborazione tra le Forze dell'ordine e gli ispettori di Aler". "Questi atti insulsi - conclude l'assessore - non fanno altro che confermarci che siamo sulla strada giusta e, se possibile, aumentano ancora di più il nostro impegno contro l'abusivismo".