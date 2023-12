Varese, Assalto di Report a Mascetti, il processo si farà

Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda, aveva denunciato la redazione di Report e oggi - come riporta Rete55 - nell’udienza predibattimentale si è visto riconoscere la fondatezza del procedimento avviato. L'istanza che era stata presentata è stata infatti rigettata e quindi si andrà a processo. Questo per effetto di una delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, al fine di snellire le lungagini della burocrazia giudiziaria. In pratica, oltre a sbrigare le questioni preliminari, questa “udienza filtro” si propone di chiudere anzitempo i procedimenti che, a parere del giudice, siano destinati a concludersi con un più che probabile proscioglimento.

Assalto di Report a Mascetti, pirima udienza in programma l’8 gennaio

In questo caso - sottolinea sempre Rete55 - il giudice del Tribunale di Varese ha valutato fondate le motivazioni di Mascetti. In base agli atti di indagine valutati e alla memoria depositate dalle parti, la richiesta di proscioglimento avanzata dai difensori del programma di Rai Tre è stata respinta. A questo punto sarà necessario procedere ad approfondimento dibattimentale (la prima udienza è in programma l’8 gennaio).