Varese: donna senza vita e uomo incosciente in un appartamento: è overdose

Varese: donna senza vita e uomo incosciente in un appartamento

Tragedia a Castronno, nel Varesotto: una donna di 48 anni è stata trovata senza vita mentre un uomo 45enne in stato di incoscienza è stato portato in ospedale: li hanno trovati la mattina di martedì i soccorritori del 118 in un appartamento. I due a un primo esame non presentano ferite ne' sembrano essere stati vittime di un evento violento. Con il passare delle ore il quadro si è fatto tragicamente più chiaro: la vittima Elena Gambino, insegnante, ed il marito Gianluca Macchi, perito tecnico, avrebbero mescolato alcol e psicofarmaci di ritorno a casa dopo una cena con le figlie.