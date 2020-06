Varese, uccide madre malata di Alzheimer di 94 anni con una statuetta

Una donna di 94 anni, Giulia Giacomini, e' stata trovata morta a Jerago con Orago (Varese), piccolo comune della provincia di Varese. Dopo un lungo interrogatorio, la figlia di 72 anni, Gianna Guglielmetti, ha confessato l'omicidio. Dalle prime ricostruzioni, la madre l'avrebbe svegliata nel cuore della notte, confusa a causa dell'Alzheimer, e lei ha perso la testa, ha impugnato una statuetta e l'ha colpita piu' volte alla testa, uccidendola. In casa, al momento del delitto, c'era anche suo marito. A dare l'allarme e' stata la nipote di Giacomini e figlia della 72 enne, che vive in un comune vicino, questa mattina all'alba.

Quando i militari sono arrivati sul posto l'intera famiglia era ancora in casa: l'anziana, riversa a terra e priva di vita, l'assassina e suo marito. Dopo essere stata trasportata in ospedale perche' colta da un malore, Gianna Guglielmetti avrebbe sostanzialmente ammesso le sue responsabilita', dicendo di aver agito d'istinto, al culmine di una lite e spiegando delle difficolta' nel gestire l'anziana madre malata. La vittima, a quanto emerso, era stata ricoverata fino a qualche tempo fa per problemi di salute, ma le sue condizioni mentali erano drasticamente peggiorate negli ultimi mesi, rendendola di fatto totalmente dipendente dai suoi familiari. Al vaglio la posizione di suo marito, apparentemente estraneo al delitto, ma che nonostante fosse presente non ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.