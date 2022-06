Verdi contro il MiMo a Milano: "Promuove l'acquisto delle auto"

Verdi contro l'Amministrazione di Milano per il MiMo: "E' una iniziativa fatta per convincere i cittadini a comprare l'automobile e a usarla. L'esatto contrario del programma e degli impegni assunti dal Comune. Abbiamo quindi trovato assurdo il Patrocinio a una iniziativa che va nella direzione opposta addirittura al Documento di Bilancio appena approvato. Il Comune deve scegliere se sta dalla parte della tutela della salute dei cittadini o dalla parte delle case automobilistiche.

I Verdi: "Recuperare risorse per la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa"

La nota dei Verdi prosegue: "Allucinante poi che la tassa di occupazione del suolo sia stata scontata dell'80% da 513mila euro a 101mila con un regalo di 412mila euro (cifra simile a quella che nel Bilancio i consiglieri comunali hanno destinato come quota aggiuntiva per i ceti più deboli e poveri). Chiediamo che questa cifra venga recuperata, e che comunque i 101mila euro vengano destinati alla pista ciclabile del Ponte della Ghisolfa, fortemente chiesta dai cittadini e che non si fa per problemi economici". I Verdi annunciano la presentazione di una mozione in Consiglio comunale per chiedere che la Giunta non patrocini le prossime edizioni della manifestazione.