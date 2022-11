Vergognoso striscione a Napoli: “Maroni abbiamo visto morire te”

Uno striscione vergognoso è comparso nella scorsa notte a Napoli. A poche ore dalla scomparsa di Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia, probabilmente gli ultras del Napoli hanno esposto queste parole: “ Volevi vederci morti ma noi abbiamo visto morire te”.

Gli ultras e la tessera del tifoso del 2009

Il riferimento è quasi sicuramente alla tessera del tifoso, introdotta da Maroni nel 2009 e aspramente criticata dal tifo organizzato italiano.

Lega Campania: "Profonda amarezza ma anche rabbia per le parole disgustose"

È stata offesa la memoria di un grande uomo, non solo del politico della Lega. Provo profonda amarezza ma anche rabbia per le parole disgustose contenute nello striscione esposto nella notte a Napoli. Gli autori non meritano nemmeno che gli si venga spiegato chi era Bobo e cosa è stato per il Paese. Devono solo provare vergogna per un gesto che infanga Napoli, lo sport e la vera tifoseria". Così in una nota il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, vicepresidente a Palazzo Madama.