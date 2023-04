Verso il 25 Aprile, Sala: "Non capisco le difficoltà di Fratelli d'Italia"

"Io non capisco questa volontà espressa a volte a singhiozzo di far evolvere anche Fratelli d'Italia verso un territorio più di condivisione di certi valori. Qual è il problema di fare un esame di coscienza e fare i conti con il passato? Il passato è passato". Cosi il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di un incontro ad Assimpredil Ance, ha commentato le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'antifascismo 'che non è nella Costituzione'. "Io lo vedo a Milano, la gente ha bisogno di vedere riconfermati dei valori - ha aggiunto - . Quindi non capisco perchè lo facciano . Dopo di che se di nuovo il tema è a battibecchi per evitare di nuovo di affrontare il problema, allora magari è una buona strategia ma a noi non piace".