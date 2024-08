Prosegue l'Operazione Laghi sicuri: controlli rafforzati sul Lago Maggiore

Nel mese di agosto, la Guardia di Finanza di Como ha intensificato i controlli sul Lago Maggiore per garantire la sicurezza dei numerosi turisti che hanno affollato il Verbano. L'operazione, parte dell'iniziativa "Laghi sicuri 2024", mira a monitorare preventivamente l'uso delle acque da parte dell'utenza nautica e balneare, assicurando che i servizi siano forniti dalle imprese regolari. In 37 occasioni, le unità navali sono intervenute per fermare condotte pericolose, come l'eccesso di velocità e lo sci nautico senza le necessarie dotazioni di sicurezza.

Operazione "Laghi Sicuri": soccorsi e interventi per la sicurezza nautica

Lo scorso 24 agosto, nelle acque di Verbania, in località Pallanza, la Guardia di Finanza ha soccorso un'imbarcazione in avaria con a bordo cinque persone, tra cui due bambini. L'intervento tempestivo dell'equipaggio della vedetta costiera ha garantito la sicurezza degli occupanti, che sono stati trovati spaventati ma in buone condizioni di salute. Questa azione si inserisce nel quadro delle attività di tutela della sicurezza della navigazione e della legalità economica, che proseguiranno fino a settembre.