Via Porpora, Mutuo Soccorso Milano APS: svastica su sede Brigata Modotti

Come riporta Mianews, lo spazio di lavoro della Brigata Lena Modotti di via Porpora "è stato vandalizzato con una svastica". Lo segnala sui social Mutuo Soccorso Milano APS, associazione nata da diverse realtà antagoniste per sostenere attività di sostegno dopo l'inizio della pandemia. "Dopo il furto della targa di Peppino Impastato nella stessa zona si è verificato un nuovo atto di intimidazione ai danni degli antifascisti del quartiere. Ovviamente questo non ci spaventa, anzi, ci da ancora maggior convinzione di essere dalla parte giusta nell'affrontare la crisi sanitaria e sociale", si legge nel post.