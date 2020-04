Vigevano: litiga col vicino e getta acido su figli (9 e 3 anni), denunciata

Una donna di 27 anni incinta e' stata denunciata per aver ferito in modo grave due bambini di nove e tre anni, figli di un vicino di casa, gettandogli addosso dell'acido. L'episodio e' accaduto ieri pomeriggio al culmine di una lite tra vicini di casa, tutti stranieri, a Vigevano (PV). La bimba piu' piccola e' stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano mentre il fratello in elicottero e' stato trasferito a Bergamo. Entrambi i piccoli hanno ustioni. Sul posto i carabinieri. La donna per punire un vicino gli avrebbe spruzzato addosso lo sgorgante per wc composto al 98 per cento di acido solforico senza accorgersi che dietro all'uomo c'erano i due bambini.