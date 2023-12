Vigevano-Malpensa: sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Tratta C, da Albairate a Ozzero, della cosiddetta Vigevano-Malpensa. Commenta il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati: "Finalmente dopo vent'anni d'attesa è arrivato il passaggio concreto che tutto il territorio attendeva: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per la realizzazione del Tratto C della Vigevano-Malpensa. Una tratta di circa sette km che vede la realizzazione anche di cavalcavia, ponti e gallerie artificiali per connettere al meglio le diverse realtà e anche i tratti interessati dal trasporto su ferro. Un'opera fondamentale di mobilità per le imprese e per i cittadini che potranno contare su una connessione sempre più veloce. Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha sempre creduto in quest'opera recependo le istanze del territorio"