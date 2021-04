INTESI GROUP: Viky Manaila al primo webinar dedicato ai digital documents

INTESI GROUP: Viky Manaila protagonista del primo webinar dedicato ai digital documents

Al via il ciclo di appuntamenti promossi da Intesi Group, Certification Authority italiana specializzata in servizi di consulenza e soluzioni avanzate in cloud, per fare il punto sullo sviluppo delle più avanzate tecnologie in ambito documenti digitali e blockchain. Due realtà distinte che sono, però, destinate a trasformare la quotidianità di tutti in un futuro non troppo lontano.Il primo appuntamento con il webinar dedicato ai Digital Documents si terrà il 28 aprile, a partire dalle ore 16.00. Interverrà Viky Manaila – Trust Services Director Intesi Group. In un dialogo con Morya Longo – Giornalista Il Sole 24 Ore, svelerà tutti i segreti della firma digitale e della conservazione dei documenti digitali. Un vero e proprio tutorial dedicato al mondo delle imprese e non solo.L’evento, in lingua inglese, è gratuito ed è possibile registrarsi al seguente link: Digital Documents.

Il 27 maggio, invece, a partire dalle 11.00, sarà il turno del webinar: Validazione temporale a lungo termine e Blockchain. Un confronto tra Emanuele Cisbani, Technology Evangelist @Intesi Group, e Ferdinando M. Ametrano, Direttore Scientifico @Digital Gold Institute, sugli sviluppi tecnologici del settore. La marcatura temporale, in particolare, è una tecnica utilizzata per dimostrare l'esistenza di determinati dati digitali prima di un momento specifico.

Con il processo di digitalizzazione dell'economia, diventa una tecnica importante per garantire l'integrità dei dati digitali per un lungo periodo di tempo e ricopre una particolare rilevanza dal punto di vista legale in diversi ambiti quali il diritto d'autore, il processo fallimentare e i preliminari di vendita. Lo schema e il servizio di timestamp più diffuso presenta ancora alcune limitazioni per la validità a lungo termine. Dal 2009 Bitcoin ha però creato un registro pressoché immutabile grazie alla "sicurezza termodinamica": la blockchain, che può essere utilizzata per dimostrare l'esistenza di determinati dati digitali prima di uno specifico momento, senza alcuna limitazione predefinita per la validazione a lungo termine.