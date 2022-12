Villaggio olimpico, via libera del Comune di Milano

Il fondo di investimento immobiliare Porta Romana, gestito da Coima e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact, ha ottenuto dal Comune di Milano il permesso di costruire, con relative convenzioni edilizie ed urbanistiche, relativo al villagigo olimpico di Milano Cortina 2026, a seguito della richiesta presentata a ottobre 2021. Il fondo ha contestualmente sottoscritto il contratto di appalto per la realizzazione dell'opera con un raggruppamento di imprese, formato da Impresa Cev SpA, Grassi e Crespi Srl e Milani Spa.

Villaggio Olimpico Porta Romana, consegna a luglio 2025

"Con questa assegnazione - si sottolinea nella nota - dopo l'avvio delle bonifiche e degli scavi, l'opera ha già raggiunto tre degli obiettivi previsti dal cronoprogramma con un anticipo di quattro mesi, con l'obiettivo di consegnare il villaggio olimpico alla fondazione Milano Cortina entro la scadenza prevista di luglio 2025". I lavori di costruzione inizieranno a gennaio 2023, mentre le opere di scavo e paratie saranno completate entro il mese di febbraio. Il villaggio olimpico, progettato dallo studio di architettura Skidmore, Owings & Merrill - Som, dopo i Gioghi verrà trasformato nel più grande studentato d'Italia realizzato in edilizia residenziale sociale, con circa 1.700 posti letto.

Tancredi: "Al lavoro nel pieno rispetto delle tempistiche"

"Dopo aver superato lo scoglio dei ricorsi si sta procedendo rapidamente con tutti i passaggi necessari. Quello appena avvenuto è fondamentale, la firma delle convenzioni tra il Comune e gli operatori, e il rilascio del permesso di costruire. Come già emerso nelle recenti visite del CIO a Milano, questo dimostra il lavoro intenso che stiamo portando avanti per le Olimpiadi 2026 e il pieno rispetto delle tempistiche prefissate", ha commentato Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano.

Fontana: "Villaggio olimpico, certi che l'acquisizione avrebbe consentito di rispettare la tempistica"

"L'avvio dei lavori del Villaggio Olimpico allo Scalo di Porta Romana conferma quanto avevamo previsto dopo l'acquisizione dell'area da parte del Fondo di investimento immobiliare “Porta Romana” gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact. Eravamo certi che l'acquisizione avrebbe consentito di rispettare la tempistica per la realizzazione del Villaggio Olimpico e così è stato. Dopo i giudizi positivi espressi dal Cio durante l'ultima visita dei suoi Commissari, qualche settimana fa, si compie un altro passo importante verso le Olimpiadi 2026", sottolinea invece il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Lebruto (Fs Sistemi urbani): "Scalo Porta Romana, pietra miliare per la rigenerazione urbana"

"La vendita dello Scalo di Porta Romana rappresenta una pietra miliare nel percorso di rigenerazione urbana dei sette scali ferroviari oggetto dell’Accordo di Programma siglato nel 2017. Procediamo verso l’obiettivo di restituire ai cittadini circa un milione di metri quadri, ricucendo tra loro parti di città attualmente separate dall’infrastruttura ferroviaria. Il progetto per la valorizzazione dell’area rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra soggetti pubblici e privati e rispetta i più elevati standard di sostenibilità ambientale, coerentemente con la mission e i driver che guidano l’attività del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane. In linea con il cronoprogramma condiviso, sono stati avviati i lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico, con l’obiettivo di consegnare l’opera in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026", commenta invece Umberto Lebruto, ceo di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane.