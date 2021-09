Vin Diesel, una notte brava nei locali di Milano

Vin Diesel, una notte brava a Milano

Il celebre attore Vin Diesel, in Italia per la Mostra Internazionale di Venezia, è arrivato dal Bulgari-dove soggiornava-con pochi amici ma soprattutto tante amiche. Ha salutato il pubblico presente con l’animazione e ha fatto baldoria sino a tarda notte, rientrando in hotel e lasciando il Just Cavalli Milano alle 4 del mattino con gli amici, ma soprattutto con tantissime amiche.

Un fascino irresistibile Vin Diesel!

A Venezia lo abbiamo visto con i figli Vincent, Hania Riley e Pauline e la moglie Paloma Jimenez per presenziare allo show Alta Moda di Dolce e Gabbana.

Il protagonista di Fast & Furious ha intrattenuto, in passato, relazioni sentimentali con Michelle Rodriguez e Asia Argento, conosciuta sul set di XXX. Pauline Diesel, nata nel 2015, è stata chiamata così in ricordo di Paul Walker, collega di set di Vin Diesel in Fast & Furious venuto a mancare nel 2013 in un drammatico incidente. L'attore è anche il padrino di Meadow, la figlia di Paul Walker.