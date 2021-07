Vince concorso all'Areu l'indagato Brait. Caos, e poi la rinuncia

Il 19 maggio era tornato in libertà nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta, l'allora direttore generale dell'Asst Pavia Michele Brait. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, avrebbe vinto in questi giorni un concorso per un altro posto dirigenziale nella sanità lombarda, provocando non poco sconcerto ai piani alti dell'assessorato al Welfare, che - a partire dalla vicepresidente Moratti - ha impostato una politica di rigore assoluto per quanto riguarda la trasparenza. Per la precisione, si tratta del ruolo di dirigente "da dedicare alla gestione del magazzino di Rho Fiera". Brait è stato il secondo classificato, ma come da Albo Pretorio, è il vincitore con decorrenza 16 agosto 2021. Secondo quanto può riferire Affari Milano, pare che Michele Brait abbia firmato una comunicazione con cui - per motivi personali - rinuncia a prendere servizio.

fabio.massa@affaritaliani.it