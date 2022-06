Vino, i tesori enologici sulle strade di Milano-Cortina 2026: la web-serie

Un viaggio nelle terre che ospiteranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, per scoprire attraverso i vini e le produzioni locali la storia, la cultura e le bellezze di territori tutti da esplorare. È questa la nuova sfida dei due sommelier di House of Wine, la prima web serie dedicata al mondo del vino.

I protagonisti - Dopo essere andati a caccia dei prodotti più originali all’interno dello straordinario patrimonio vitivinicolo italiano, Alessio Gennari e Dino Bondavalli, i protagonisti della serie, amici nella vita ed entrambi Sommelier AIS, si concentreranno su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, andando ad approfondire le produzioni di questi territori, in parte ancora sconosciuti.

Dalla Valtellina al Sud Tirolo - Percorreranno una strada vinicola e di prodotti locali che dalla Valtellina arriva al Sud Tirolo passando per la Val Camonica, il Garda, Breganze, la Lessinia e per tutti quei territori che saranno valorizzati dalla presenza delle Olimpiadi.

Vino, una bottiglia diversa ogni 15 gorni

L’obiettivo è, ancora una volta, raccontare con competenza, ma anche con leggerezza e con un pizzico di ironia, le storie che stanno dietro ai prodotti. Perché spesso a rendere unico un vino non sono la sua bontà o rarità, ma il fatto di essere frutto di scelte coraggiose, visionarie, controcorrente e, talvolta, apparentemente folli.

La prima web serie sul vino - Ogni 15 giorni, Gennari e Bondavalli porteranno all’attenzione degli amanti del genere una bottiglia che si caratterizza per originalità, storia, legame con il territorio e qualità.

Il trailer della nuova serie è già visibile online. La prima puntata, dedicata alla degustazione del Pinot Bianco Demetra Brut Nature, dell’Azienda Agricola Mirabella di Rodengo Saiano (BS), è stata pubblicata ier.

La serie non è un prodotto commerciale, perché è una ricerca che i due protagonisti da anni portano avanti per il proprio piacere personale e per il piacere della scoperta. Dalla passione per questi prodotti è nata l’idea di House of Wine, che oggi, grazie al grande successo riscontrato nel settore dei vignaioli, da gioco tra due amici prende una forma più concreta e definita: “House of Wine - sulle strade di Milano-Cortina”.

House of Wine è una serie completamente auto prodotta e volutamente senza sponsor. Non tutti i vini che vengono inviati ai due protagonisti per la degustazione vengono poi raccontati nella serie, perché Bondavalli e Gennari vogliono giudicare i prodotti in piena libertà. Un po’ all’antitesi del mondo degli influencer.

La serie è una produzione di Notizie Geniali, testata diretta da Dino Bondavalli, giornalista professionista, sommelier AIS e curatore della rubrica Geni Lombardi che esce tutti i sabati sulla cronaca di Libero Quotidiano.

Alessio Gennari, sommelier e degustatore AIS, è avvocato con una specializzazione in diritto societario. Coniuga la propria passione per il vino con la ricerca e l’approfondimento delle tematiche riguardanti il diritto vitivinicolo e l’impresa agricola.