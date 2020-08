Milano

Martedì, 11 agosto 2020 - 15:24:00

Violenta rissa in Stazione Centrale: 28enne in ospedale Violenta rissa in zona stazione Centrale a Milano nella notte tra sabato e domenica: protagonisti due uomini e due donne. Ad avvertire carabinieri e mezzi di soccorsi alcuni passanti, mentre qualcuno dall'altro ha ripreso le scene con il proprio telefono. I quattro litiganti parlavano in spagnolo: ad avere la peggio un 28enne rimasto ferito alla testa. Sul posto una ambulanza che ha condotto il giovane al Fatebenefratelli. Non è in pericolo di vita. Tutti gli altri si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.