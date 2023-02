Violentata dopo una serata in discoteca a Milano: la denuncia di un 18enne

Ha denunciato di essere stata violentata durante una serata in discoteca a Milano. Una ragazza di 18 anni di origini straniere ha chiamato, poco dopo le 20 di ieri, il numero emergenza 112. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria che hanno raccolto il suo primo racconto. La giovane e' stata poi accompagnata come da procedura al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli per la visita specialistica. Sono in corso le indagini.