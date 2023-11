Violenza contro le donne, A2A illumina di rosso le proprie sedi

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall’Onu nel 1999 e celebrata ogni anno il 25 novembre, A2A illuminerà di rosso la sede di Milano, in corso di Porta Vittoria e la sede di Brescia, in via Lamarmora. L’iniziativa sarà ripetuta anche nella serata di domenica 26 novembre.

Violenza contro le donne, A2A: promuovere la cultura del rispetto

Come Life Company ci impegniamo ogni giorno a promuovere la cultura del rispetto. A2A fa della sostenibilità (ambientale, economica e sociale) la propria stella polare. E la promessa degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) – “non lasciare nessuna persona indietro” – non può essere mantenuta senza porre fine alla violenza contro le donne.