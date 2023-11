Violenza Duomo: altri tre giovani rinviati a giudizio

Sono stati rinviati a giudizio nel cosiddetto filone ter altri tre ragazzi egiziani di 21 e 22 anni arrestati nel dicembre 2022 per le aggressioni di gruppo a sfondo sessuale commesse in piazza del Duomo la notte del precedente Capodanno. Lo ha deciso la gup milanese Marta Pollicino. I giovani imputati, a vario titolo di violenza sessuale di gruppo e rapina aggravate, compariranno davanti ai giudizi della nona sezione penale del Tribunale il prossimo 5 febbraio.

Le accuse di aggressione e gli arresti

Due di loro dovranno difendersi dalle accuse di aver aggredito sia le due amiche italiane, in particolare l'allora diciannovenne con il giubbino rosso, nell'area tra via Mazzini e il McDonald's, e le due giovani turiste tedesche all'epoca di 20 anni, vicino al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II. Per solo quest'ultimo episodio e' imputato il terzo ragazzo. Erano stati arrestati lo scorso dicembre dalla Squadra mobile sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Sonia Mancini su richiesta della pm Alessia Menegazzo. Tutte le giovani vittime, ad eccezione di una, sono state ammesse come parti civili assistite dagli avvocati Silvia Allai, Carlo Pellegri e Monica Monteverde.