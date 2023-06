Violenza sessuale di gruppo: Lucarelli e Apolloni tornano liberi

Violenza sessuale di gruppo: revocate le misure cautelari a Lucarelli e Apolloni

Non hanno piu' restrizioni Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i due calciatori arrestati lo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una ragazza americana di 19 anni che avrebbero commesso la notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Lo ha deciso il gup Roberto Crepaldi revocando per i due ragazzi 23enni con l'obbligo di dimora a Livorno e il divieto di allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne dalle 20 alle 8. Una misura cautelare a cui erano sottoposti dal 13 febbraio su ordine del Tribunale del riesame dopo essere stati 24 giorni agli arresti domiciliari in forza dell'ordinanza di custodia cautelare della gip di Milano Sara Cipolla emessa su richiesta della pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini della Squadra mobile.

Apolloni e Lucarelli: udienza preliminare a settembre

Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che non ci siano piu' le esigenze cautelari dal momento che in questi mesi Lucarelli e Apolloni, compagni di squadra al Livorno, non hanno violato le prescrizioni e non hanno avuto alcun comportamento tale da far pensare a una possibile reiterazione del reato. L'udienza preliminare riprendera' a settembre. La difesa ha chiesto per entrambi il giudizio con rito abbreviato condizionato dal deposito di una consulenza di parte sullo stato di alterazione psico-fisica della vittima.