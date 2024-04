Violenza sessuale su 6 pazienti, arrestato medico di base nella bergamasca

Palpeggiamenti durante visite, arrestato medico nella Bergamasca

Un medico di base di 70 anni e' finito agli arresti domiciliari, su ordine del gip di Bergamo, con l'accusa di violenza sessuale perche' avrebbe abusato di almeno sei giovani ex pazienti durante alcune visite ambulatoriali. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Zogno e della procura orobica sono scattate dopo le denunce delle donne nelle quali avrebbero raccontato che il medico nel corso dell'ultimo anno, in diverse occasioni, senza alcuna esigenza diagnostica, compiva atti di libido e palpeggiamenti nel loro parti intime.

La denuncia di una paziente ha fatto scattare le indagini

E' stata la denuncia a fine gennaio di una paziente a far scattare le indagini. A quel punto i militari dell'Arma hanno convocato in caserma un'altra cinquantina di donne seguite dal medico di base 70enne. Cinque di queste, che non si conoscevano tra di loro, come la prima denunciante, tutte tra i 25 e i 35 anni, hanno raccontato degli approcci sessuali e le domande probatorie ricevute dal professionista e soprattutto dei palpeggiamenti. Solo una di loro ha formalizzato le accuse in una querela. Il quadro negato dal medico, incensurato, che si e' difeso spiegando che qualsiasi contatto e' avvenuto nell'ambito di normali procedure mediche. Nei prossimi giorni, assistito da un avvocato, comparira' davanti al gip di Bergamo che lo ha messo agli arresti domiciliari per l'interrogatorio di garanzia.