Violenze Capodanno, un altro giovane arrestato e estradato dalla Germania

E' stato estradato dalla Germania su mandato d'arresto europeo Mahmoud Said Ibrahim Alsharawi, 21enne egiziano per cui il gip di Milano aveva disposto la custodia cautelare in carcere per le aggressioni di gruppo a sfondo sessuale commesse nei confronti di giovani donne la notte del Capodanno 2022 in piazza Duomo.

Il 21enne è accusato di aver partecipato a due episodi

Il giovane si era reso irreperibile lo scorso 18 dicembre quando la Squadra mobile di Milano, coordinata dalla pm Alessia Menegazzo, aveva eseguito l'ordinanza nei confronti di Alsharawi e altri tre giovani connazionali. Il 21enne è accusato di aver partecipato a due episodi: quello ai piedi della statua dedicata a Vittorio Emanuele II ai danni di due ragazze tedesche ventenni e l'altro nella zona tra via Mazzini e il McDonalds nei confronti della 19enne con il gubbino rosso e un'amica.