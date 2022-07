Violenze di Capodanno, a processo i tre giovani arrestati

Dovranno affrontare un processo i tre giovani maggiorenni, finiti in misura cautelare in carcere, per le aggressioni di gruppo a sfondo sessuale commesse la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Lo ha deciso il gip Sofia Mancini, accogliendo la richiesta del pm Alessia Menegazzo, che ha disposto il giudizio immediato.

Le accuse: violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapine

Si tratta di Abdel Fatah, 18 anni, Mahmoud Ibrahim, 18 anni, e di Abdallah Bouguedra, 21 anni, accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapine per gli episodi subiti da nove ragazze in punti diversi della piazza. La prima udienza e' stata fissata per l'11 ottobre davanti alla quinta sezione penale del Tribunale, ma nei prossimi giorni gli imputati, tramite i rispettivi legali, potranno chiedere il giudizio abbreviato.