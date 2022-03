Violenze sessuali in Corso Buenos Aires, arrestato predatore seriale a Milano

(AGENZIA VISTA) - E' stato arrestato Mohamed Diakite Boubakar, 25enne originario del Mali, dopo aver aggredito due donne in Corso Buenos Aires a Milano. L'uomo, senza fissa dimora, era entrato in Italia nel 2017 ed aveva fatto istanza per ottenere protezione internazionale, ottenuta solo a seguito di ricorso all'autorità giudiziaria nel 2021. Il 24 febbraio scorso per lo straniero il Questore ha disposto un Daspo urbano, che prevede il divieto di accesso alla stazione ferroviaria di Milano Centrale. Le vittime sono una donna italiana di 57 anni e una romena di 52 che sono state accompagnate in ospedale per le cure del caso e poi hanno presentato la denuncia.