Virus Sinciziale, presto disponibile l'anticorpo monoclonale. Fontana e Bertolaso: "Bene la circolare del Ministero, Lombardia all'avanguardia"

Virus Sinciziale, presto disponibile l'anticorpo monoclonale. Fontana e Bertolaso: "Appreziamo la circolare del Ministero"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, accolgono con favore la circolare del Ministero della Salute che avvia un dialogo con l'Aifa per rendere disponibile l'anticorpo monoclonale Nirsevimab contro il virus sinciziale respiratorio nei bambini, a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Questo farmaco, essenziale per prevenire bronchioliti potenzialmente fatali, potrebbe presto essere accessibile in tutte le regioni.

Lombardia all’avanguardia: uso anticipato del farmaco per prevenire crisi sanitarie

Fontana e Bertolaso hanno ricordato che la Lombardia aveva già anticipato l'uso del monoclonale, pur non essendo incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per evitare un'ulteriore emergenza durante la stagione invernale. La decisione si è dimostrata lungimirante, prevenendo il rischio di sovraccarico negli ospedali e casi gravi tra i bambini più vulnerabili. "Questo è un esempio concreto di come l'Autonomia differenziata possa contribuire alla salute pubblica in tutto il Paese", ha commentato Fontana.