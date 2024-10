Visibilia: al via l'udienza preliminare per Santanchè su presunti falsi in bilancio

Si è aperta a Milano l'udienza preliminare che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè, insieme ad altri 16 imputati e tre società, per la presunta gestione irregolare di Visibilia Editore. La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio per falso in bilancio riguardante la gestione della società quotata su Euronext e di altre due entità legate a Visibilia. Santanchè ha scelto di non essere presente all'udienza, come anche gli altri imputati.

Truffa all'INPS: nuova udienza il 9 ottobre

Un secondo filone di indagine riguarda una presunta truffa ai danni dell'INPS relativa all'erogazione indebita della cassa integrazione Covid-19 per 13 dipendenti di Visibilia. L'udienza preliminare è fissata per il 9 ottobre. A differenza della ministra, l'imprenditore Giuseppe Zeno ha partecipato e, insieme ad altri azionisti di minoranza, ha chiesto di essere ammesso come parte civile nel possibile processo.