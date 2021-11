Vivere Over Inaugura a Quinzano "Villa Lina" a misura di Senior







Dopo Sanremo, è la volta di Quinzano d'Oglio (BS) dove sarà inaugurata "Villa Lina" da oggi nuovo Senior Residence Over dedicato a tutte le persone che hanno compiuto almeno sessantacinque anni. Un luogo in cui vivere e non invecchiare, trascorrendo le giornate in serenità e in socialità senza rinunciare alla propria indipendenza. Ma non solo: all’interno di Villa Lina ci sarà un’altra nuova concezione dell'abitare a “misura di Senior”: Casa Over . Pensata e strutturata per chi ha il desiderio di non isolarsi e vivere in socialità mantenendo la propria indipendenza. Questa innovativa soluzione abitativa è composta da stanze private con bagno per salvaguardare la propria privacy e di ampi e funzionali spazi comuni.

A inaugurare questo nuovo complesso residenziale, sabato 20 novembre alle ore 15.00 saranno presenti Mariuccia Rossini, Amministratore Delegato di Over Spa, il Sindaco di Quinzano Lorenzo Olivari, il Direttore di "Villa Lina" Mario Santamaria, il Presidente della Fondazione BBO Severino Gritti e don Piero Minelli, parroco di Quinzano.

Dopo il taglio del nastro, sarà possibile visitare "Villa Lina" – seconda tappa delle inaugurazioni delle Residenze Over su tutto il territorio italiano, iniziate il 10 novembre scorso – come le altre strutture, è dotata di appartamenti moderni, pet-friendly, dotati anche di giardino privato, confortevoli e completi di tecnologia per il benessere e la sicurezza dei propri Ospiti, ma anche per offrire loro il miglior stile di vita possibile. Le soluzioni Over sono infatti pensate per tutti quegli anziani che, ancora autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana, nutrono il desiderio di vivere la propria vita in abitazioni a misura di Senior, di creare nuove amicizie ma allo stesso tempo coltivare quelle di sempre.

Il complesso, infatti, propone spazi per la socializzazione come ad esempio i saloni, la terrazza e il giardino che grazie al Club Over ospitano una ricca varietà di proposte: tornei di carte, corsi di ogni tipo, gite, volti ad arricchire e stimolare la vita sociale di tutti gli Ospiti. Ma non solo: è garantita anche l'indipendenza per le attività personali grazie il servizio di trasporto e accompagnamento e assistenza religiosa.

"Qui a Villa Lina possiamo contare su 12 appartamenti tra mono e bilocali. Tutti sono autonomi e dotati di una propria cucina, oltre a disporre di un sistema di domotica che garantisce ai nostri ospiti assistenza socio-sanitaria ventiquattr'ore su ventiquattro, mettendo a loro disposizione personale medico e infermieristico. I nostri ospiti sono quindi autonomi e protetti proprio come a casa loro" spiega Mario Santamaria, Direttore della struttura.

"Quello che vogliamo fare con i Senior Residence Over", aggiunge Mariuccia Rossini, Amministratore delegato di Over Spa, "è rendere la Terza Età un momento sereno e socialmente attivo delle persone: ai nostri Ospiti forniamo, infatti, soluzioni abitative confortevoli e sicure e un'agenda ricca di appuntamenti e attività, aiutandoli così ad avere una vita sociale più attiva di prima. Una vera rivoluzione che nel Nord Europa è già in atto e quello che ci proponiamo di fare in Italia è calare questo nuovo modo di vivere, in modo personalizzato e fortemente legato al territorio in cui apriremo le nostre strutture.”