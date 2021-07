Voghera, la sorella della vittima chiede aiuto a Ilaria Cucchi

La sorella di Youns El Boussetaoui, il 39enne marocchino ucciso la serata di martedi' 20 luglio a Voghera da un colpo partito dalla pistola calibro 22 di Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza, annuncia l'intenzione di girare per le piazze italiane per portare avanti la causa di suo fratello . Lo dichiara sulle pagine di Repubblica, dalle quali spiega: "Farò come Ilaria Cucchi, mio fratello era fragile come lui. Spero di essere forte come lei, chiedo che mi aiuti. L'assassino e' un uomo potente, io sono solo la sorella di un povero marocchino ma non sono sola. Vedo che tanti italiani mi ascoltano".