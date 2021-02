Voucher taxi: dal Comune di Milano 3 milioni per le categorie fragili

Palazzo Marino stanzia 3 milioni di euro - da fondi ministeriali - per l'erogazione di buoni viaggio per il servizio taxi e di noleggio con conducente, per specifiche categorie di utenti, rilasciati ai viaggiatori tramite carta prepagata o app. Lo ha stabilito una delibera della giunta che lunedì ha approvato "le linee d’indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizio taxi e di noleggio con conducente".

I voucher copriranno il costo degli spostamenti degli utenti in misura pari al 50% della spesa sostenuta, e, comunque, in misura non superiore a una cifra di 20 euro per ciascun viaggio. Ne potranno beneficiare "persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche accompagnate", "persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19" e "persone in stato di bisogno".

Per quanto riguarda il rilascio del buono viaggio, sarà garantito attraverso "una carta di pagamento prepagata o app sulla quale verrà accreditato l'importo pari a 200 euro, con un limite massimo di utilizzo per ciascuna corsa pari a 20 euro, che potrà essere utilizzata esclusivamente per corse con taxi o auto con noleggio con conducente all’interno del bacino aeroportuale. Non sarà possibile utilizzare la carta prepagata (reale o virtuale) per finalità diverse da quelle di servizi di trasporto con taxi o NCC. La carta prepagata (reale o virtuale) verrà assegnata ai soggetti richiedenti che attestino il possesso dei requisiti necessari, anche avvalendosi della procedura di autocertificazione", spiega la delibera.

La domanda potrà essere presentata fino al 30 giugno 2021. "I buoni viaggio saranno rilasciati in base all’ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili", sottolinea il documento di Palazzo Marino. L'importo previsto per l'erogazione dei voucher è complessivamente di 3.184.893,98 euro che il Ministero Infrastrutture ha trasferito al Comune di Milano, attingendo dal fondo "di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione" di buoni viaggi, "fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia".

Con il decreto “Milleproporghe” dello scorso 30 dicembre il Governo ha messo a disposizione dei comuni che ne avevano fatto richiesta le risorse economiche per l’erogazione di buoni taxi a favore di categorie di cittadini ritenute meritevoli di particolare attenzione. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la delibera per definirne l’utilizzo. Sono stati stanziati circa 3 milioni di euro da convertire in buoni taxi e NCC (auto pubblica a noleggio con conducente) utilizzabili fino al 30 giugno 2021; ogni buono copre il 50% del costo della singola corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio. “Il buono taxi sperimentato dal Comune di Milano nel 2020 ha avuto un successo crescente da agosto a dicembre – dichiara l’assessore alla Mobilità Marco Granelli –, per questo siamo contenti di poterlo rimettere rapidamente a disposizione dei cittadini e in questi giorni stiamo riorganizzando le modalità di erogazione anche secondo i nuovi criteri definiti dal decreto del Governo.

Il bonus taxi ha una funzione importante per agevolare la mobilità, bene avere nuove risorse per finanziarlo e incrementarne l’utilizzo”. Le finalità della misura varata rispondono alla necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria e le criticità derivanti dall'incremento del traffico in termini ambientali e di congestione dei passeggeri sulle linee di trasporto pubblico; consentono poi di sostenere e potenziare l’utilizzo di una forma di trasporto alternativa al mezzo privato, quale il servizio taxi e di noleggio con conducente, particolarmente colpito dalla crisi determinata dall'emergenza COVID-19.

