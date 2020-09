Voucher taxi e buoni del Comune, oltre duemila iscritti a Milano





In due settimane sono state 2.230 le persone che si sono iscritte al servizio per ottenere i voucher per utilizzare i taxi con tariffe agevolate e 431 i buoni fino ad ora erogati dal Comune. L'iniziativa, di cui Palazzo Marino fa un primo bilancio, consente a medici e infermieri, persone anziane sopra i 65 anni con particolari fragilita', persone anziane sopra i 70 anni, persone con disabilita' del 100% e donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le ‪6 di usufruire dei taxi a tariffe agevolate. In particolare, dei 431 voucher gia' erogati circa il 57% e' stato utilizzato da persone con piu' di 70 anni, il 25,5% da donne, il 15% da persone con disabilita', infine il 2,8% da medici e infermieri. I voucher taxi sono stati finanziati con 700 mila euro e "hanno anche la finalita' di rilanciare e sostenere il servizio delle auto pubbliche, particolarmente colpito dalla crisi determinata dall'emergenza Covid - come spiega il Comune in una nota -, a questo scopo il Consiglio comunale aveva deciso di destinare una parte del Fondo di Mutuo Soccorso", lanciato dal sindaco Giuseppe Sala durante l'emergenza.