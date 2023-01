W Hotel Milan in pre-opening, Losciale nuovo General Manager

Giuseppe Losciale è il nuovo General Manager del nuovo W-Hotel Milan di Marriot International, attualmente in fase di pre-opening. Come riporta Pambianco News, il 5 stellle di piazzetta Bossi, vicino alla Scala, aprirà ufficialmente nella seconda metà del 2023. La proprietà dell’hotel è di Bossi Scala Property, società del Gruppo Statuto, che ha affidato il progetto allo studio Asti Architetti con Artelia Italia e Proges Engineering, mentre gli interni sono stati assegnati allo Studio Urquiola. Inizialmente l'hotel doveva aprire in Brera, poi la scelta di piazzetta Bossi. E presto inizieranno i cantieri anche per il W Milan-Duomo, che sarà operativo nel 2024.

W Hotel Milano: chi è Losciale

Losciale è stato nei tre anni precedenti General Manager di Armani Hotel Milano, e prima ancora Executive Assistant Manager di Armani Hotel Dubai. In Medio Oriente ha svolto diverse esperienze all’interno del gruppo Marriott International, e precisamente per Westin & Le Meridien Mina Seyahi a Dubai, per St. Regis Doha in Qatar, e per St. Regis Saadiyat Island ad Abu Dhabi.