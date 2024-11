Wegreenit Urania Milano, maglie all'asta per Fondazione Buzzi onlus

Wegreenit Urania Milano mette all’asta su CharityStars.com le maglie special edition autografate che l’hanno vista vittoriosa nelle prime tre partite di campionato contro la Flats service Fortitudo Bologna, la Tezenis Verona e la UCC Assigeco Piacenza.

Candoni (Wegreenit): "Iniziativa di grande valore sociale"

“Un’iniziativa dal grande valore sociale che speriamo possa attirare l’attenzione dei tifosi della squadra ma anche, più in generale, di tutti gli appassionati di basket – dichiara Fabrizio Candoni, CEO di Wegreenit –. Abbiamo confermato il nostro supporto alla società per il secondo anno consecutivo proprio perché abbiamo riconosciuto il valore reciproco e l’affinità nel gestire la squadra in campo, per quanto riguarda l’Urania e il nostro team di lavoro in Wegreenit. Siamo accomunati dalla voglia di vincere, di migliorarsi sempre e dalla grande dedizione al lavoro”.

A partire da oggi, per i prossimi 10 giorni, sulla pagina dedicata del sito CharityStars prenderà il via l’asta per la vendita delle maglie “Wildcats edition”. Wegreenit Urania Milano devolverà i ricavi alla Fondazione Buzzi - Onlus, che promuove la salute del bambino e della donna e la ricerca scientifica nei campi della medicina pediatrica e materno-infantile, presso l'Ospedale dei Bambini 'Vittore Buzzi' di Milano.