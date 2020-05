Win2Win, una start up per aiutare il posizionamento internazionale delle PMI

In tempi di recessione e contrazione dei ricavi aziendali e consumi dei privati c'è chi va controcorrente, lanciando un'ambiziosa sfida globale: è il caso di WIN2WIN TECHNOLOGIES SpA, startup innovativa che nasce dalla fusione delle esperienze dei fondatori, già attivi in settori come la finanza, il marketing strategico, il commerciale e la distribuzione.

Dopo oltre un anno di test e verifiche della piattaforma, Win2Win si affaccia sugli scenari mondiali con coraggio e determinazione, a fronte di un investimento pari a 1,2 milioni di Euro in autonomia di risorse e senza ricorso allo strumento del finanziamento bancario. Tre sedi: Milano, Londra, Madrid.

Win2Win è l’unico progetto al mondo che consente alle aziende di vendere i loro prodotti su 39 Marketplace in 60 paesi nel mondo. Chi sono quindi i partner? I produttori e i grossisti europei.

Win2Win sceglie le aziende e le eccellenze più competitive e, attraverso un’unica piattaforma che funziona con intelligenza artificiale, distribuisce con 3 click i loro prodotti nei principali Marketplace mondiali. Non solo, Win2Win gestisce la spedizione, la fatturazione, gli incassi, il marketing, la promozione e l’assistenza al cliente finale, lasciando all’azienda partner il solo compito di produrre: “Tu pensa a produrre al resto pensiamo noi”.

“Win2win è un’opportunità unica al mondo per tutte le PMI che vogliono raggiungere mercati nazionali e internazionali ma non si possono permettere economicamente di gestire una propria e-commerce – afferma Massimiliano Codoro, President, CEO e Founder Win2Win Technologies SpA -. Win2Win è la più grande e innovativa soluzione commerciale che permette alle PMI di superare questo difficilissimo momento di crisi economico/finanziaria dovuto all’emergenza sanitaria mondiale. Utopia? – conclude Massimiliano Codoro - No, semplicemente concretezza "Vinci tu, vinciamo noi", questo è il nostro slogan”.

“Ritengo che questo periodo di lockdown mondiale comporterà profondi cambiamenti nel mercato della distribuzione – dichiara Michelangelo Ferrandello, Marketing & Project Director e Co-Founder Win2Win Technologies SpA – anche le imprese che fino ad oggi si sono mostrate più restie al mondo delle vendite online, devono rivedere i loro modelli di business per continuare a performare. Basta pensare – conclude Michelangelo Ferrandello - che le vendite on line nell’ultimo mese hanno avuto un incremento pari all’82,5%.

Win2Win lancia la sfida e vuole trasferire uno stimolo a tutti gli imprenditori delle PMI che in questo momento navigano a vista nel mondo produttivo europeo, privilegiando le eccellenze italiane. I talenti ci sono, tutto sta a svilupparli e potenziarli, attraverso una progettualità convincente: anche una crisi può trasformarsi in un’opportunità.

In un contesto critico, una nuova azienda può dare un contributo all'innalzamento dei livelli occupazionali, premiando figure specializzate e decisive per il suo funzionamento: sviluppatori informatici, commercial advisor e addetti al customer care.

Modulare, semplice, immediato ed economico: bastano quattro aggettivi per descrivere un'esperienza che sta venendo alla ribalta in una realtà profondamente modificata dal COVID-19. Ovunque ci sono macerie e la ripartenza economica spalanca le porte a scenari tutt'altro che positivi ma una risposta a tanti dubbi la danno anche esperienze e tecnologie avanzate come quella di Win2Win, pronta a catturare la scena nel mondo post-virus.