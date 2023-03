"Youth Olympic Games Invernali 2028" in Lombardia-Trentino, ok dal Coni

Il Consiglio Nazionale del Coni ha deliberato la candidatura di Lombardia e Trentino per gli Youth Olympic Games (YOG) Invernali 2028.

Le parole di Giovanni Malagò

A tal riguardo ha espresso la soddisfazione per il voto del Coni il presidente Giovanni Malagò. "Domani saremo a Losanna con il gruppo di lavoro di Milano-Cortina - ha infatti commentato - e avremo un incontro con l'executive board per raccontare il work in progress e con l'occasione ufficializzeremo la candidatura per ospitare le olimpiadi invernali giovanili in Italia in Lombardia e Trentino, è un discorso di regione, non più di città, e a quel punto non ci sarà da costruire nulla, in linea con le Olimpiadi senior. L'unico investimento riguarderà la pista per il pattinaggio di velocità a Baselga di Piné, che per l'Olimpiade giovanile può restare a cielo aperto diversamente da quanto previsto per i Giochi Olimpici". Le olimpiadi giovanili, ha poi continuato Malagò, ''sono una cosa secondo me molto bella perché sono una scommessa vinta da parte del Cio. Raccolgono i migliori under 18 più forti al mondo in tutte le discipline olimpiche e basta guardare l'albo d'oro e si vedrà che quelli che hanno vinto le olimpiadi giovanili hanno poi ottenuto un grande risultato 4 anni dopo".