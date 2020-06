Youtubers si fingono "assistenti civici" di Milano: denunciati

Finisce nei guai il duo di youtubers noto come "TheShow": i due si sono finti assistenti civici e sono stati denunciati a Milano alla Polizia di Stato dal titolare di un locale. I due 29enni si erano presentati nel negozio con una pettorina gialla con la scritta "Comune di Milano - Assistente Civico" oltre a due tesserini plastificati con la loro fotografia e il logo del Comune di Milano", ed hanno cercato infrazioni per poter "multare" l'uomo. Avrebbero anche estratto un petardo. Il titolare li aveva alla fine allontanati, riconoscendoli. E' quindi andato al commissariato di zona e lunedì i due sono stati denunciati. L'indagine è per "usurpazione di titolo".