Zelig celebra 35 anni: festa con tutti i comici in digitale

Claudio Bisio, Geppi Cucciari, Teresa Mannino ed Elio, Gioele Dix, Ale e Franz, Debora Villa, Enrico Bertolino, il Mago Forest, Raul Cremona, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Dario Vergassola: sono solo alcuni dei comici e attori che questa sera calcheranno il palco virtuale di Zelig in occasione del 35esimo anniversario dello storico locale milanese, nato il 12 maggio 1986 e divenuto una fucina di talenti della comicità e del cabaret a livello nazionale. Il compleanno sarà celebrato, come riporta Ansa, con un evento in digitale trasmesso questa sera sui canali Youtube e Facebook dello Zelig, in compagnia degli attori e dei comici che si sono avvicendati sul palcoscenico. "Dopo 35 anni siamo ancora qui, diciamo anzi che 'Zelig is back' - racconta Giancarlo Bozzo, direttore artistico e fondatore assieme a Gino e Michele -. Ci muove ancora la stessa passione e lo stesso entusiasmo, soprattutto oggi che siamo cosi' vicini, speriamo, a una nuova e reale ripartenza. E se abbiamo festeggiato e ci siamo divertiti (e lo potrete constatare stasera sui nostri canali), lo abbiamo fatto a maggior ragione con la voglia, che non ci ha mai lasciato, di tornare ad essere quelli che siamo da sempre e che saremo ancora: quelli di Zelig, quelli che sono entrati nelle vostre case in punta di piedi per regalare sorrisi, e che sperano di tornare a trovarvi. Tra aneddoti e auguri, prese in giro bonarie e affetto vero, continuiamo a ripetere il nostro slogan piu' sincero: defendemos la alegria!"